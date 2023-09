Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Łodzi. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łodzi, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.09 a 23.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ponad 11 tysięcy kibiców pomogło graczom ŁKS w meczu z Jagiellonią Białystok ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Łódź, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ponad 11 tysięcy kibiców pomogło graczom ŁKS w meczu z Jagiellonią Białystok ZDJĘCIA Remisem 2:2 (1:1) zakończyło się piątkowe spotkanie dziewiątej kolejki PKO Ekstraklasy pomiędzy ŁKS Łódź, a Jagiellonią Białystok. Gospodarzy dopingowało ponad 11 tysięcy kibiców! 📢 PGE GiEK Skra Bełchatów poważnie wzmocniona. Dołączyła Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ZDJĘCIA Doskonałe wieści dla fanów siatkarskiej drużyny PGE GiEK Skra. Do grona partnerów zasłużonego klubu z Bełchatowa dołączyła Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Kobicom nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, co to oznacza ta współpraca. Widać, że działacze robią wszystko, by Skra jak najszybciej wróciła na należne jej miejsce w polskiej siatkówce.

📢 W Dobroniance można już podziwiać dyniowe dekoracje ZDJĘCIA, VIDEO Dekoracje z dynią w roli głównej można już podziwiać w Dobroniance. To jedno z chętniej odwiedzanych miejsc w Łódzkiem, nie tylko przez mieszkańców województwa, ale ludzi z różnych stron Polski. Chętnie fotografują się na tle dyniowej farmy.

Tygodniowa prasówka 24.09.2023: 17.09-23.09.2023 Łódź: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łodzi. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nadchodzi koniec lata i początek jesieni. Zobacz najlepsze MEMY od internautów, które można znaleźć w sieci Nadchodzi koniec lata i początek jesieni. Takiej okazji nie mogli zmarnować internauci. Zobacz jakie memy można znaleźć w sieci.

📢 Festiwal Hip Hop w Teatrze 22-23 września w Łodzi Dzień 23 września to dzień spektakli VI edycji Festiwalu Hip Hop w Teatrze organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki Alternatywa. W tym roku po raz drugi Festiwal odbywa się na scenie Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ulicy Żubardzkiej 2A, a wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. 📢 Miało być romantycznie, a... Znajomość zawarta na portalu randkowym zakończyła się aresztem Fatalnie zakończyła się zawarta na portalu randkowym znajomość 42-letniego łodzianina i 39-letniej mieszkanki pow. pajęczańskiego. Poznany przez internet mężczyzna dusił i okradł kobietę. Grozi mu do 10 lat więzienia. 42-latek usłyszał zarzuty wymuszenia rozbójniczego, gróźb karalnych, naruszenia miru domowego oraz nietykalności cielesnej. Trafił do aresztu. 📢 Co z tramwajem do Konstantynowa? Inwestycja ma duży poślizg. Czy to oznacza, że Łódź utraci unijne dofinansowanie? Mieszkańcy Konstantynowa i Łodzi od czterech lat czekają na zapowiadaną odbudowę linii tramwajowej nr 43 łączącej oba miasta. Łódzki magistrat obiecał, że do końca roku 2023 tramwaje wyruszą na trasę. Teraz przesunął termin, a opóźnienie może spowodować, że miasto Łódź straci część unijnego dofinansowania na tę kluczową dla komunikacji inwestycję.

📢 Linie Ryanair uruchomią dodatkowe świąteczne połączenia z łódzkiego Lublinka do Londynu Linie Ryanair uruchomią dodatkowe połączenia Łodzi z Londynem Stansted w okresie świąteczno-noworocznym.

Należy się spodziewać, że im bliżej świąt, tym ceny będą wyższe, a o bilet trudniej. 📢 Primark w Łodzi. Co będzie można kupić w Primarku w Manufakturze? ZDJĘCIA i FILM We wtorek, 19 września, sieć Primark otwiera swój sklep w Manufakturze. Do sklepu wchodzi się z Rynku Włókniarek Łódzkich. Przygotowano wiele atrakcji. Zobacz, co będzie można kupić w łódzkim Primarku.

📢 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Od dziś znajduje się w dawnej siedzibie Wydziału Filologicznego UŁ Sąd Apelacyjny w Łodzi ma nową siedzibę. Od dziś znajduje się w zabytkowym budynku dawnego Niemieckiego Gimnazjum Reformowanego z 1910 r., które później było siedzibą Wydziału Filologicznego UŁ. Byliśmy na uroczystym otwarciu nowego budynku, który przeszedł całkowicie metamorfozę. Trwające ponad 2 lata prace kosztowały ok. 82 mln zł.

📢 Za nami pierwszy odcinek programu "Rolnik szuka żony". Dariusz Machałowski z Ozorkowa zasypany listami. Skradł serca widzek ZDJĘCIA W niedzielę, 17 września na antenie TVP 1 wyemitowany został pierwszy odcinek nowego, 10. sezonu. Wśród uczestników jest 27-letni Dariusz Machałowski z Ozorkowa w województwie łódzkim. To najmłodszy uczestnik, tegorocznej edycji. Nic więc dziwnego, że został "zasypany" listami od widzek popularnego show. Jakiej szuka kobiety zdradził prowadzącej program Marcie Manowskiej. 📢 Przebudowa Łodzi Kaliskiej: kasy przenoszą się do kontenerów, stary budynek idzie do rozbiórki. Na pociąg lepiej przyjść wcześniej To ostatnie chwile, kiedy podróżni mogą wejść do poczekalni dworca Łódź Kaliska. Za kilka dni budynek zostanie całkowicie zamknięty, a obsługa pasażerów będzie przeniesiona do kontenerów ustawionych na placu przed dworcem obok tunelu prowadzącego w kierunku alei Unii i na perony. Stara hala kasowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu ma powstać zupełnie nowy obiekt dworcowy, choć z wykorzystaniem elementów starego budynku.

📢 Zabytkowe pojazdy militaria, stare zabawki i sprzęt hi-fi - wrześniowa edycja Moto Weteran Bazaru w Łodzi. Zobacz zdjęcia Zabytkowe auta, stylowe motory, militaria, dużo kolekcjonerskich przedmiotów i blisko tysiąc wystawców. Weekendowa inauguracja (16-17 września) imprezy Moto Weteran Bazar przyciągnęła na stadion Startu tłumy gości i pasjonatów z całego kraju. Zobacz, co można było kupić.

📢 Szaleństwo ponad 16 tysięcy fanów Widzewa. Ich drużyna pokonała Cracovię 2:0 ZDJĘCIA Cudowne niedzielne popołudnie na stadionie przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. Widzew, w meczu o ekstraklasowe punkty, pokonał Cracovię 2:0 (1:0). Pierwszego gola strzelił Bartłomiej Pawłowski, a drugi padł ze strzału samobójczego Jakuba Jugasa. Widzewiaków dopingowało ponad 16 tysięcy kibiców! 📢 Kościerzyński Dzień Ziemniaka 2023. Tłumy na imprezie. Były barwne stoiska ZDJĘCIA Na Kościerzyński Dzień Ziemniaka 2023 zaprosił w niedzielę Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Kościerzynie (gm. Wróblew, powiat sieradzki). Wielkie targi organizowane pod hasłem „Jesień w Polu i Ogrodzie” tradycyjnie przyciągnęły tłumy wystawców i widzów z całego regionu.

📢 TOP MODEL 12. Dwie mieszkanki Łódzkiego zamieszkają w domu modelek i modeli. Są w gronie szczęśliwej piętnastki uczestników show ZDJĘCIA Dwie mieszkanki województwa łódzkiego zamieszkają w domu TOP MODEL. Awansowały do finałowej piętnastki, a jurorzy programu wiążą z nimi duże nadzieje. To Zoya Sintichine z Łodzi i z Natalia Węgrzynowska z Rawy Mazowieckiej. 📢 Nie żyje Piotr Kobierski - były piłkarz Warty Sieradz i Jutrzenki Warta! W wieku 36 zmarł w sobotnie popołudnie w sieradzkim szpitalu Piotr Kobierski. Popularny "Gips" reprezentował ostatnio barwy Jutrzenki Warta, wcześniej przez wiele lat grał w Warcie Sieradz. Był także członkiem zarządu klubu z Warty.

