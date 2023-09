Dziś, 29 września, zaczyna się Festiwal Światła w Łodzi - Light.Move.Festival 2023. Co będzie można zobaczyć?

To świetlna forma przestrzenna, tworząca magnetyczną ścieżkę, prowadzącą przez las bodźców wzrokowych – zapewniają organizatorzy festiwalu. - To eteryczne zjawisko, które pobudza zmysły i przenosi w bajkowy świat wrażeń wizualnych.. Tworzy świetlny most łączący rzeczywistość ze złudzeniem, tu i teraz z tym co być może. ZORZA to nieuchwytny fenomen świata naturalnego, miraż, wyróżniający się nadzwyczajnym pięknem rozmaitych wrażeń kolorystycznych.[