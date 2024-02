Ksiądz Misiak modli się o zniesienie celibatu. Ksiądz z Łodzi odprawił mszę św. w intencji... zniesienia celibatu w kaplicy w Drzewocinach

"Nie każdy powołany na duchownego ma jednocześnie łaskę powołania do celibatu. (...) Wielu młodych mężczyzn powołanych przez Pana do stanu duchownego nie wchodzi na drogę kapłaństwa, gdyż pragną rodziny, (...) wielu księży żyje w grzechu śmiertelnym przez co są niewolnikami diabła, gdyż nie mając powołania do życia w celibacie, udają, że w nim żyją" - wyjaśnił.

Ksiądz Michał Misiak z Łodzi. Kim jest?

Wiadomo, że ksiądz Michał Misiak od dawna pragnie mieć żonę, a pragnienie to kilka lat temu stało się przyczyną jego kryzysu powołania. Duchowny pisał kilka razy do papieża z prośbą o zwolnienie z celibatu, jednak zgody nie uzyskał. Nie pomogła też rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem. W konsekwencji duchowny na jakiś czas wyjechał do Afryki, gdzie zajął się działalnością charytatywną i myślał o przejściu do kościoła protestanckiego. Ostatecznie jednak wrócił do Łodzi, pracuje w szpitalu Bonifratrów jako kapelan i organizuje kolejne akcje duszpasterskie.