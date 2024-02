Pokaz mody na ludowo! Panie z Kół Gospodyń Wiejskich na wybiegu. To był odlot! FOTO

Panie własnoręcznie przygotowały kreacje, inspirowane między innymi folklorem sieradzkim, łowickim, bądź lokalnym z miejscowości z których pochodzą, które zaprezentowały na wybiegu. Stroje powstawały w większości według własnych pomysłów, a do wykonania niektórych użyto materiałów pozyskanych z recyklingu.

- Konkurs, to nowa propozycja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - mówi Dawid Mazurkiewicz, jeden z organizatorów sieradzkiego wydarzenia. - Jest on skierowany głównie do kobiet z kół gospodyń. Dziś aż 40 strojów inspirowanych folklorem. Poprzednio w Łowiczu było 27.Są panie z kilku powiatów naszego województwa.