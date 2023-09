Złodzieje wynieśli z mieszkania na Górnej obrazy polskich mistrzów warte 8 mln zł! Wpadli w ręce policji

Ale to nie wszystko. Policjanci znaleźli tam broń (cztery sztuki) i 730 gramów narkotyków, m.in. marihuany i amfetaminy. 31-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna zastosował wobec niego 3-miesieczny areszt.

Był to 31-letni mężczyzna, który ukrywał się przez aparatem sprawiedliwości, by uniknąć kary więzienia (ponad rok pozbawienia wolności). W jego mieszkaniu były przedmioty pochodzące z włamania m.in. biżuteria, dokumenty, stare monety i ramy obrazów.

Prowadzący śledztwo 31 lipca zapukali do drzwi mieszkania na Górnej w Łodzi, gdzie - według policyjnych ustaleń - mógł być złodziej. Funkcjonariusze, którzy obserwowali budynek z zewnątrz, zauważyli mężczyznę, który wyskoczył przez okno na pierwszym piętrze. Ruszyli za nim w pościg i szybko zatrzymali.

Do aresztu trafiło także jego dwóch wspólników w wieku 33 i 42 lat, którzy w ręce policjantów wpadli tego samego dnia. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, a ponieważ 31-latek działał w warunkach powrotu do przestępstwa grozi mu zwiększony wymiar kary nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostała dwójka może spędzić za kratami 10 lat.