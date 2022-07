Pod wodzą trenera Moskala ŁKS już awansował do elity

Za wyniki zespołu z alei Unii 2 odpowiadał będzie tym razem Kazimierz Moskal, który ma już na koncie awans z łodzianami do PKOEkstraklasy. Było to niedawno, bo w roku 2019. Dlaczego historia miałaby się nie powtórzyć? Nie jest prawdą, że nic dwa razy się nie zdarzy. Łodzianie nie będą jednak faworytem do awansu, ale może to i dobrze.W poprzednim sezonie byli i skończyło się jak się skończyło, czyli wielką klapą. Silna będzie Arka Gdynia trenera Ryszarda Tarasiewicza, która latem dokonała kilku ciekawych transferów, że wymienimy choćby pozyskanie z Lechii Gdańsk reprezentanta Afganistanu Omrana Haydaryego, Janusza Gola i Bartosza Rymaniaka z Górnika Łęczna, Marcela Ziemana z Chrobrego Głogów oraz Adriana Purzyckiego z Górnika Polkowice. Do elity będą chcieli wrócić w Niecieczy i dlatego pozyskali między innymi Kacpra Karaska (Widzew Łódź), Marcela Błachewicza (Wisła Płock), Ukraińca Tarasa Zavijśkiego (Desna Czernihów). Silny powinien być Chrobry Głogów, który było o włos od awansu do elity w poprzednim sezonie. Do zespołu Marka Gołębiewskiego dołączyli między innymi Artur Bogusz (Radomiak), Patryk Mucha (Widzew), Rafał Wolsztyński (Seinajoen, ekstraklasa Finlandii). Wielkie aspiracje ma także beniaminek I ligi Stal Rzeszów, do której przyszedł z Radomiaka Dawid Olejarka i Wiktor Kłos ze StaliMielec.

Przypominamy, że w piątkowej (15 lipca) gazecie zamieścimy duże zdjęcie ŁKS. Ponadto przedstawimy kadrę zespołu.