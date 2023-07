Pierwsze w regionie łódzkim przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego przeprowadzono w szpitalu im. Kopernika w ŁodziZDJĘCIA, FILM

W szpitalu im. Kopernika przeszczepiono macierzyste komórki krwiotwórcze od dawcy niespokrewnionego

Pacjentka nie miała rodzeństwa i nie udało się dla niej znaleźć dawcy z rodziny. Dlatego w całej Polsce szukano dawcy niespokrewnionego. To się udało, a materiał pobrano od niego w Warszawie. Został on przywieziony przez kuriera i w lodówce trzymającej temperature 4 stopni Celsjusza.

- Zgranie pobrania i przeszczepienia do biorcy musi praktycznie co do minuty być zgrane w czasie - wyjaśnia dr Grzybowska-Izydorczyk.

Pobrany materiał został wprowadzony dożylnie do krwi pacjentki, podanie trwało około godziny.

- Zabieg przebiegł bez powikłań, pacjentka bardzo dobrze czuła się w czasie transplantacji. Została poinformowana, że to pierwsza taka transplantacja od dawcy niespokrewnionego w naszym ośrodku. Była pod wrażeniem i bardzo wdzięczna - mówi dr Grzybowska-Izydorczyk. - Jesteśmy dobrej myśli, jest szansa, że pacjentka będzie całkowicie wyleczona - dodaje.

W planach są już kolejne zabiegi. Następna pacjentka - 60-latka również z ostrą białaczką, ma otrzymać komórki od dawcy z Londynu, będą one przesłane samolotem. W tym roku lekarze z Kopernika chcą wykonać nawet osiem takich przeszczepień.

Takie zabiegi w szpitalu im. Kopernika to duże ułatwienie dla pacjentów z Łódzkiego. Rocznie w regionie jest około 35 osób, które potrzebują takiej transplantacji. Do tej pory musieli jeździć do innych ośrodków, np. do Warszawy lub na Śląsk.