Rewolucyjny zabieg na okulistyce w szpitalu wojewódzkim w Piotrkowie. To powrót do życia bez okularów? ZDJĘCIA

- To zabieg fakoemulsyfikacji, która polega na usunięciu z wnętrza oka zmętniałej soczewki oraz wszczepie implantu soczewkowego korygującego wadę refrakcji - wada byłaby olbrzymia, gdyby nie było możliwości wszczepu sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych - tłumaczyła dr n. med. Małgorzata Stawska, kierująca oddziałem okulistycznym w szpitalu wojewódzkim. - Soczewka tradycyjna, stosowana przy operacjach zaćmy to soczewka, która daje dobre widzenie z daleka lub z bliska. Soczewka o wydłużonej ogniskowej umożliwia dobre, doskonałe widzenie zarówno z daleka, jak i pośrednich odległości.

Zabieg, który przeprowadzono w czwartek (4 kwietnia) na sali operacyjnej oddziału okulistycznego, umożliwia pacjentom wszczep soczewki o wydłużonej ogniskowej, czyli tzw. soczewki monofocal plus lub edof.

Dotychczas zabieg wymiany soczewki oferowały jedynie prywatne kliniki i gabinety zabiegowe, i to często za niemałe pieniądze. Teraz są dostępne dla wszystkich pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, którą właśnie podpisał szpital wojewódzki przy ul. Rakowskiej w Piotrkowie. Na czym polega innowacyjny zabieg?

Rewolucyjny zabieg na okulistyce w szpitalu wojewódzkim w Piotrkowie. To powrót do życia bez okularów

Dodaje, że po zaplanowaniu leczenia obuocznego i uzyskaniu tzw. mikromonowizji (jedno z oczu jest skorygowane do patrzenia w dal, drugie do patrzenia z bliska - przyp. red.) wiele osób radzi sobie bez okularów. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Kopernika w Piotrkowie jest pierwszą publiczną placówką w województwie łódzkim, która umożliwia pacjentom wszczepienie do wewnątrz oka soczewki o wydłużonej ogniskowej w ramach ubezpieczenia, czyli bezpłatnie.