Szczepienia przeciw HPV, cytologia, mammografia są potrzebne, by kobiety jak najdłużej żyły w zdrowiu – przypomina łódzki NFZ

W młodości szczepienia przeciw HPV, a później regularna cytologia, mammografia i wizyty u ginekologa - tak powinna wyglądać profilaktyka kobiecych nowotworów. W Dzień Kobiet łódzki NFZ przypomina mieszkankom regionu, by zadbały o siebie.

Co trzeba wiedzieć o kobiecym zdrowiu? Szczepienia przeciw HPV

Dbanie o kobiece zdrowie warto rozpocząć już od najmłodszych lat, szczepiąc dziewczynkę przeciw wirusowi HPV (Human Papillomavirus). To powszechnie występujący wirus, przenoszący się bardzo łatwo, głównie przez kontakty płciowe. Dlatego większość osób w swoim życiu się z nim zetknie. Część wirusów HPV jest łagodna, ale część ma działanie onkogenne i wywołuje nowotwory, w tym raka szyjki macicy u kobiet. Praktycznie wszystkie przypadki tego raka związane są z wcześniejszym zakażeniem onkogennym typem HPV. Co roku zapada na niego około 3 tys. Polek, niestety z powodu zbyt późnego wykrywania połowa z nich umiera. Szczepienie, które chroni przed rakiem. Co trzeba wiedzieć o szczepieniach przeciw HPV? Od zachorowania na raka uchronić może podanie młodej osobie szczepionki, najlepiej zanim jeszcze zetknie się ona z wirusem. Szczepi się zarówno dziewczynki jak i chłopców, którzy przenoszą wirusa HPV, a także mogą zachorować przez niego na inne nowotwory. W Polsce od ubiegłego roku szczepionka przeciw HPV jest bezpłatna dla dzieci w wieku od 9 do 18 lat. W ramach programu profilaktycznego NFZ dzieci w wieku 12 i 13 lat mogą bezpłatnie zaszczepić się preparatami Cervarix lub Gardasil, obie szczepionki mają porównywalne korzyści. W Łódzkiem szczepi prawie 400 gabinetów, nie trzeba mieć skierowania, można umówić się na wizytę przez Internetowe Konto Pacjenta lub infolinię 800 100 101 dostępną w godz. 8-18.

Natomiast dzieci w wieku 9-11 lat oraz nastolatki od 14 lat do 18. urodzin mogą otrzymać bezpłatnie szczepionkę Cervarix. W takiej sytuacji receptę wystawia lekarz, szczepionkę należy odebrać w aptece i umówić szczepienie w przychodni POZ.

Raz do roku do ginekologa i regularna cytologia. To ważne dla profilaktyki raka

Jednak szczepienie to tylko początek dbania o kobiece zdrowie. Każda kobieta, niezależnie od wieku, przynajmniej raz w roku powinna odwiedzić gabinet ginekologa. Pierwsza wizyta dziewczynki w gabinecie powinna odbyć się w wieku pierwszej miesiączki, czyli około 11-13 roku życia.

Regularne wizyty u ginekologa są podstawą wczesnego wykrywania oraz leczenia wielu chorób, w tym nowotworów. Podczas standardowej wizyty ginekolog może też wykonać cytologię. To krótkie i bezbolesne badanie pozwala wcześnie wykryć raka szyjki macicy lub zmiany przedrakowe, gdy jest duża szansa na wyleczenie.

W ramach profilaktyki raka szyjki macicy NFZ każda pacjentka w wieku 25-64 lata ma prawo do bezpłatnej cytologii raz na trzy lata, a kobiety z grup ryzyka raz na rok. Badanie można wykonać w dowolnym gabinecie mającym umowę z NFZ. Takie gabinety znajdziemy w całym regionie łódzkim, ich lista dostępna jest w serwisie Gdzie Się Leczyć NFZ (gsl.nfz.gov.pl) lub pod numerem infolinii NFZ 800 190 590. Kobiety nie objęte programem mogą mieć cytologię jeśli zadecyduje o tym lekarz. Mogą też poprosić o badanie podczas normalnej wizyty.

Samobadanie piersi i mammografia ważnym elementem profilaktyki raka piersi

Ważnym elementem dbania o siebie jest regularne badanie piersi w ramach profilaktyki nowotworowej. Każda kobieta raz w miesiącu powinna przeprowadzić samobadanie piersi, a wszelkie wykryte zmiany konsultować z lekarzem. Powinna także korzystać z oferowanego przez NFZ programu profilaktycznej mammografii. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 45 do 74 lat. Każda z nich raz na dwa lata może bezpłatnie wykonać mammografię, a kobiety z grupy ryzyka nawet raz na rok. Pozwoli to wcześnie wykryć raka piersi i zmiany przedrakowe i wdrożyć leczenie. Niestety nadal wiele kobiet tego nie robi i aż jedna trzecia z 20 tys. kobiet u których co roku wykrywa się raka piersi umiera.

Listę gabinetów również można znaleźć na portalu Gdzie Się Leczyć (gsl.nfz.gov.pl) lub przez infolinię NFZ 800 190 590. Do mniejszych miejscowości w regionie dojeżdża mobilny mammobus, aktualna lista postojów jest dostępna na stronie internetowej łódzkiego oddziału NFZ. Tydzień Zdrowia Kobiet. Jakie badania powinna wykonywać każda kobieta? Z okazji Dnia Kobiet łódzki NFZ zaprasza na cykl spotkań dotyczących zdrowia. Dziś w godz. 10-14 w sali obsługi klienta przy ul. Targowej 35 tematem będą choroby układu krążenia, będzie też można zmierzyć poziom glukozy we krwi i dołączyć do rejestru dawców szpiku. Natomiast w poniedziałek w godz. 14-17 tematem będzie zdrowie męskie, w tym choroby płuc i prostaty. Program Tygodnia Zdrowia Kobiet w łódzkim oddziale NFZ NFZ

