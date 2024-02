Co najmniej raz do roku idź do ginekologa – przypomina paniom łódzki oddział NFZ. Wizyta u lekarza może uratować zdrowie i życie.

Nie wszystkie kobiety z Łódzkiego chodzą regularnie do ginekologa

Część mieszkanek województwa łódzkiego wciąż nie odwiedza regularnie ginekologa. Z opublikowanego w 2022 roku raportu „Profilaktyka zdrowia kobiet” dla Gedeon Richter Polska wynika, że tylko co piąta Polka chodzi do ginekologa co najmniej raz na rok, a co czwarta chodzi raz na trzy lata. A aż 13 proc. kobiet w ogóle do ginekologa nie chodzi. Część pań krępuje się podczas wizyty u tego specjalisty, część obawia się wyników badań. Łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca, by to zmienić.

Prof. Jarosław Kalinka, ginekolog i perinatolog, kierownik kliniki perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podkreśla, że regularne wizyty u ginekologa pozwalają wyłapać nieprawidłowości lub ich początek na etapie, w którym można je zatrzymać i wyleczyć.