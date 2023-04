Otwarcie portu lotniczego Warszawa-Radom. Czy nowe lotnisko będzie konkurencją dla portu lotniczego Łódź?

Łódzki port lotniczy ogłosił właśnie, że w pierwszym kwartale 2023 roku lotnisko w Łodzi zanotował najlepszy wynik od 10 lat. W 2023 roku od stycznia do marca lotnisko w Łodzi obsłużyło 67 371 pasażerów. To o 42 717 więcej niż w 2022 roku, a procentowo – wzrost aż o 173 proc. Jest to też wzrost o prawie 37 proc. w stosunku do ostatniego przedpandemicznego 2019 roku (50 000 pasażerów).

Na tym jednak nie koniec. Władze portu szacują, że w tym roku łódzkie lotnisko obsłuży 340 tysięcy pasażerów, w tym 45 tysięcy w ruchu czarterowym. Plan jest ambitny. Pytanie, czy otwarcie portu lotniczego Warszawa-Radom przeszkodzi w tych planach i Radom będzie ofertą konkurencyjną dla pasażerów korzystających z łódzkiego lotniska.