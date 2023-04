Oferty pracy zdalnej - kwiecień 2023. Na te stanowiska pracodawcy szukają pracowników. Ile można zarobić?

Oferty pracy - praca zdalna

Jeszcze nie tak dawno praca zdalna kojarzyła się tylko z branżą IT. Pandemia jednak wiele zmieniła w tej kwestii i coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie pracy zdalnej lub hybrydowej, czyli cześć dni pracy w domu, a część pracy w biurze. Jednak nie każda firma jest chętna na tego typu rozwiązania, ze względu na brak możliwości wykonywania pracy poza biurem ze względu na procedury wewnętrzne, albo obawę, przed pogorszeniem jakości pracy pracowników. Natomiast dla wielu pracowników może być to rozwiązanie idealne ze względu na możliwość pracy z dowolnego miejsca na ziemi, pod warunkiem, że mamy dostęp do stałego łącza.