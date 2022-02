Od poniedziałku spore zmiany w komunikacji tramwajowej. Tramwaje tylko do Rudzkiej, znika 16

Zmienioną trasą pojadą tramwaje linii 3A, 3B, 11A, 11B oraz 17. Linia 3 zamieni się z linią 11. Obsługujące „trójkę” dwukierunkowe tramwaje pojadą na ul. Pabianicką i będą zawracały przy Rudzkiej na tzw. przejeździe międzytorowym. Tak samo, jak ma to obecnie miejsce na drugim końcu trasy linii 3 przy ul. Warszawskiej. Linia 3A pojedzie z ronda Powstańców 1863 r. na Kurczaki przez Paderewskiego, linia 3B kursować będzie z ronda Powstańców 1863 r. do przystanku Pabianicka / Rudzka, natomiast linia 11 kursować będzie w jednym wariancie na trasie z Helenówka na Kurczaki przez Rzgowską, tak jak obecnie „trójka”. Zmienioną trasą kursować będzie także linia 17, która zakończy trasę na placu Niepodległości. Ponadto, aby zapewnić odpowiednią liczbę kursów na ul. Rzgowskiej, uruchomiona zostanie dodatkowa linia tramwajowa Z na trasie z Kurczaków przez Rzgowską do przystanku Piotrkowska Centrum.

Z kolei w związku z feriami zimowymi od 14 do 25 lutego nie będą realizowane kursy szkolne na liniach 53D i 84A. W godzinach kursów szkolnych autobusy pojadą podstawową trasą. Zawieszone zostanie także kursowanie linii 16.