Walentynkowy Tramwaj wyjedzie na ulice Łodzi. Na zakochanych czeka romantyczna muzyka i światło

Jutro (14 lutego) w Walentynki na ulice Łodzi tak jak w latach ubiegłych na łódzkie ulice wyjedzie imprezowy tramwaj z wielkim czerwonym sercem w miejscu numeru linii.

Tramwajem będą mogli pojechać zakochani, ale także osoby samotne poszukujące swojej drugiej połówki. Miłosnym chwilom będzie sprzyjać romantyczna muzyka płynąca z głośników, nastrojowe światło oraz czerwone ozdoby i baloniki. Jeśli więc szukacie dobrego pomysłu na nietuzinkowe spędzenie walentynek, wybierzcie się na przejazd Walentynkowym Tramwajem, który 14 lutego w godzinach 14-18 będzie kursował między Widzewem Wschodem i Retkinią przez Stajnię Jednorożców w centrum Łodzi.

Przybliżony rozkład jazdy Walentynkowego Tramwaju:

14:00 – wyjazd z zajezdni Telefoniczna na Retkinię (ok. 14:20 – Stajnia Jednorożców)

15:00 – wyjazd z Retkini na Widzew Augustów (ok. 15:20 – Stajnia Jednorożców)

16:00 – wyjazd z Widzewa Augustów na Retkinię (ok. 16:25 – Stajnia Jednorożców)

17:00 – wyjazd z Retkini na Widzew Augustów (ok. 17:20 – Stajnia Jednorożców)

18:00 – zjazd z Augustowa do zajezdni Telefoniczna.