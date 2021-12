Oblodzone chodniki w Łodzi. Radny Radosław Marzec i wicewojewoda Piotr Cieplucha o stanie chodników zimą

Konferencję prasową o stanie łódzkich chodników zimą zorganizowali w czwartek (8 grudnia) wicewojewoda Piotr Cieplucha oraz szef klubu radnych PiS Radosław Marzec.

Radny Marzec wyjaśniał, że zima znów zaskoczyła łódzkich drogowców, a oblodzone chodniki są niebezpieczne.

- Do tej pory część chodników jest oblodzona - mówił. - Do mnie jako do radnego z Górnej docierały sygnały, że Rzgowska, Paderewskiego i Broniewskiego to ulice bardzo oblodzone - mówił.