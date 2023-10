Najtańsze kawalerki w Łodzi. Dla studenta i pod wynajem. Ile kosztują? Zobacz ZDJĘCIA

Najtańsze mieszkania w Łodzi kosztują poniżej 200 tys. zł, ale są to z reguły małe kawalerki do remontu. Przygotowaliśmy TOP10 najtańszych kawalerek w blokach. Zobacz, ile kosztują, gdzie są i jak wyglądają najtańsze mieszkania w Łodzi (druga połowa października 2023).

Oferty uporządkowaliśmy według malejącej ceny. Przy czym nie uwzględniliśmy w naszym zestawieniu lokali o powierzchni poniżej 25 mkw., zwanych ostatnio "mikroapartamentami".

Z powodu małej powierzchni (25-34 mkw.) sprzedający M2 najczęściej podkreślają, że to doskonała okazja dla osób poszukujących pierwszego lokalu dla studenta "na start" lub dobra inwestycja. W Łodzi za wynajmem takiego lokalu właściciel obecnie może oczekiwać od 1 do 1,2 tys. zł odstępnego, co daje około 6 procent zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Warto tu zauważyć, że w Łodzi mieszkania są tańsze niż w innych polskich dużych miastach, co sprawia, że finansowy próg wejścia w rentierski biznes jest stosunkowo niski.