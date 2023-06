Sarna zamieszkała w parku Źródliska 1 w Łodzi. Nie wiadomo, co z nią zrobić, bo zwierzę nie chce dać się złapać ZDJĘCIA

- Podejmowane były próby odłowienia jej, ale to bardzo trudny do takich akcji teren. Można by wyrządzić większą krzywdę zwierzęciu lub osobom postronnym niż uzyskać spodziewany efekt - wyjaśnia Paweł Śpiechowicz z biura prasowego Urzędu Miasta Łodzi. - Specjaliści doradzają zostawić po prostu zwierzę w spokoju, jeśli mamy psa, wyprowadzać go do parku na smyczy. Sarna, sama z siebie, nie zaatakuje nikogo, może jedynie uciec - podkreśla.