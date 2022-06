Nowinka w Zoo Borysew koło Poddębic. Dotarły tu dwie... białe wilczyce. Dotrzymają towarzystwa samcowi wilka polarnego Willy'emu ZDJĘCIA

Jak informuje Zoo Borysew, wilczyce, a dokładnie wadery – bo tak nazywają się samice wilka – po okresie badań, szczepień i kwarantanny dołączyły do Willego, który w Zoo Borysew mieszka od kilku lat. Cała trójka nie kryła ekscytacji. Wyraźnie poruszone swoim towarzystwem, wspólnie zwiedziły cały wybieg.

Willy to dojrzały samiec. Urodził się w 2008 roku. Samice osiągają dojrzałość płciową w wieku 2-3 lat. – To piękny czas, kiedy możemy obserwować między tym stadem budowaniem relacji. Willy jest szczęśliwy, że ma towarzystwo. My – opiekunowie – także. Nie ukrywam, że liczymy, że ta wataha niebawem się powiększy – mówi z uśmiechem Natalia Zawisza – weterynarz i opiekun zwierząt Zoo Borysew.

Populacja tego wilka – jak uzupełnia Zoo Borysew - wynosi około 50.000 osobników. Długość życia w warunkach naturalnych to 12 do 16 lat, w niewoli około 20. Wilki osiągają dojrzałość płciową około 2-3 lat, ciąża trwa 60 dni. Wadera (samica wilka) rodzi od 4 do 8 szczeniąt. Samiec jest nazywany basiorem. - Wilki polarne charakteryzuje się jasnym, wręcz białym umaszczeniem. Osiągają od 70 do 150 cm i ważą od 25-80 kg. Żywią się małą zwierzyną płową (zajęczaki),dzikami oraz dużymi ssakami jak łoś, jeleń a nawet bizon. Polowanie na tak duże i silne zwierzęta umożliwia im niesłychana zdolność do współpracy w grupie oraz strategia łowiecka. Wilki mają rozwiniętą nie tylko mowę ciała. Używają również do porozumiewania się między sobą różnych sygnałów dźwiękowych: wycia, szczekania, warczenia, skomlenia i pisków.