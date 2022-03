Nowi policjanci w szeregach łódzkiego garnizonu. To pierwszy nabór w tym roku. Kiedy kolejne? [ZDJĘCIA]

We wtorek, 15 marca 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 88 funkcjonariuszy, w tym 73 policjantów i 15 policjantek. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 14 czerwca 2022 roku.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 7 marca 2022 roku. To pierwsze przyjęcie do służby w tym roku. Po szkoleniu podstawowym nowi funkcjonariusze rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. 1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych było 6056 policjantów. Na rok 2022 zaplanowano jeszcze cztery terminy przyjęć do służby: 14 czerwca, 2 sierpnia, 19 września oraz 29 grudnia.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji nadinspektor Sławomir Litwin, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi , który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie w tych szczególnie trudnych czasach, gdy trwa pandemia, kryzys na białoruskiej granicy oraz wojna rosyjsko-ukraińska. Głos zabrali także zaproszeni goście: wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła oraz prezes Jarosław Olbrychowski.

Na zakończenie nastąpiło uroczyste posadzenie „Dębu Pamięci” i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconych posterunkowemu PP Michałowi Wronie, który został zamordowany przez NKWD w Kalininie w 1940. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze, aby uczcić pamięć policjantów II RP – ofiar Zbrodni Katyńskiej.