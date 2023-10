Wybory 2023. Tym posłom i senatorom z Łódzkiego wyborcy już podziękowali. Ile dostaną odprawy?

Największą przegraną okręgu łódzkiego (Łódź oraz pow. łódzki wschodni i brzeziński), jest Iwona Śledzińska-Katarasińska . Łódzka posłanka żegna się z Sejmem niemal w 32. rocznicę swej pierwszej elekcji, bo posłanką została w w wyborach 1991 r. i od tamtej pory, przez 9 kadencji, zbierała mandaty aż do wyborów w 2019 r. 15 października 2023 przegrała po raz pierwszy. Wynik? 6 tys. 411 głosów z wysokiego, 3. miejsca łódzkiej listy Koalicji Obywatelskiej, okazał się być dopiero 7. w kolejności, a awansem do Sejmu premiowano pięć najwyższych. Dla polityków łódzkiej Platformy porażka Śledzińskiej-Katarasińskiej wciąż jest szokiem, ale dla wielu... pozytywnym.

Wieloletnia posłanka z Łodzi nie jest jedyną, która nie utrzymała mandatu z łódzkiej listy KO. Dopiero 6. wynik zdobył poseł Krzysztof Piątkowski (7 018), jak się okazało też za słaby, by przez cztery kolejne lata bawić na Wiejskiej, choć miał wysokie 4. miejsce na liście KO. W Sejmie nie zobaczymy również Hanny Gill-Piątek, która dostała się do parlamentu z łódzkiej listy Lewicy, w trakcie kadencji odeszła do ruchu Szymona Hołowni, który opuściła zostając posłanką niezależną, a o mandat walczyła teraz z listy KO. Wynik (5 508) nie wystarczył do elekcji.