Od razu rzucają się w oczy. Zobacz romskie groby na cmentarzach w Łodzi i okolicznych miejscowościach

Romowie dbają o groby w których spoczywają zmarli z ich rodzin. Zależy im, by były okazałe. W ten sposób oddają cześć tym, którzy odeszli z tego świata. Przy czym nie jest tak, że na taki nagrobek składa się jedna osoba .Tylko cała rodzina. Im liczniejsza, bogatsza rodzina to nagrobek jest okazalszy. Bywa też, że Rom przez całe swoje życie składa na pomnik na cmentarzu. By być godnie pochowanym i upamiętnionym.

Cmentarz przy ul. Sopockiej w Łodzi należy do łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Chowani są tam również katolicy. Jest na nim kilka romskich grobów. W okazałym nagrobku znajdującym się blisko wejścia pochowano Roma, który nosił pseudonim „Dolar”. Umarł w 2002 roku. Miał 38 lat. Na płycie można przeczytać: Byłeś marzeniem, zostałeś wspomnieniem.

Obok „Dolara” w równie okazałym grobie pochowano Adama. Tak jak „Dolar” nie miał jeszcze 40 lat. Na jego grobowcu pojawił się napis: Przechodniu westchnij do Boga, bo ciebie czeka taka sama droga. Dwie starsze panie, które przyszły na ul. Sopocką na groby mężów na chwilę zatrzymują się przy cygańskim nagrobku.