Nowe połączenia z lotniska w Łodzi. Ryanair otwiera nowe połączenia z Łodzi do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Nowe loty linii Ryanair z łódzkiego lotniska

Nowością jest również codzienne połaczenie do Londynu Stansted. To jedyny lot, który jest w ofercie łódzkiego lotniska nieprzerwanie od 2005 roku. Obecnie samoloty na trasie Łódź-Stansted latają 5 razy w tygodniu. Od 29 października połączenie zwiększy częstotliwość i można będzie korzystać z niego codziennie.

Oficjalnie o nowych połączeniach poinformowano wczoraj, ale informacje na temat krążyły już od kilku dni. Malaga w hiszpańskiej Andaluzji to nowy kierunek z łódzkiego lotniska, a zarazem druga hiszpańska destynacja w ofercie łódzkiego lotniska. Od jesieni ubiegłego roku z łódzkiego lotniska latać także do Alicante.

Rozkład zimowy na lotnisku w Łodzi

Zimowy rozkład wejdzie w życie 27 października 2023 r.

Wzbogacenie oferty przez Ryanaira, praktycznie jedynego regularnego przewoźnika na łódzkim lotnisku, oznacza, że Łódź zbliży się do rekordowej liczby kierunków z roku 2012, kiedy samoloty z Łodzi latały do 9 destynacji.

Zimą tych kierunków będzie prawdopodobnie sześć, wszystkie obsługiwane przez Ryanaira: Londyn Stansted, Nottingham/East Midlands, Dublin, Bruksela Charlerois, Mediolan Bergamo, Alicante i Malaga. Na razie funkcjonuje jeszcze połączenie Wizzaira do Londynu Luton, ale Wizzair oświadczył, że skasuje je wraz z początkiem sezonu zimowego.

Nowe kierunki Ryanaira, nawet po odejściu Wizzaira, być może pozwolą na zwiększenie liczby obsłużonych pasażerów w tym roku do 400 tysięcy (łącznie z czarterami), co zapowiadała prezes łódzkiego portu Anna Midera podczas odbywających się w Łodzi wielkich targów lotniczych Routes Europe w pierwszej połowie maja. To znacznie zbliżyłoby łódzki port do rekordowego wyniku osiagniętego w 2012 roku, kiedy przez lotnisko w Łodzi przewinęło się prawie 463 tysiące pasażerów.