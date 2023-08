Niezwykła nieruchomość wystawiona do sprzedaży w Łódzkiem. Do kupienia jest... Zagroda Młynarska w Uniejowie. Cena wywoławcza to... ZDJĘCIA Paweł Gołąb

Niecodzienna nieruchomość została wystawiona na sprzedaż w Łódzkiem. Do kupienia jest… Zagroda Młynarska w Uniejowie. Chętny do nabycia kompleksu muzealno-noclegowego musi wyłożyć co najmniej 5 mln zł. Uniejów ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony w tej sprawie. Jakie szczegóły?