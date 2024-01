Tanie domy i mieszkania od komornika w Łódzkiem. Te nieruchomości trafiły na licytację ZDJĘCIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, sala XVIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Rajsko Duże. Suma oszacowania wynosi 532 816,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 355 210,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 53 281,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim 71 1020 3916 0000 0202 0199 4441. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

