Koszmarne warunki w mieszkaniu, a urzędnicy każą płacić podwyższony czynsz, ZDJĘCIA

Łodzianin uznał, że skoro lokal nie nadaje się do zamieszkania, nie będzie płacił czynszu. Już wtedy stan techniczny mieszkania stawiał pod znakiem zapytania kwestię, czy jeszcze jest to lokal zdatny do użytku, a lokalu zamiennego się nie doprosił. W końcu dla własnego bezpieczeństwa zaczął nocować u rodziny i znajomych.

Markowi Lisowi, który do kamienicy przy ul. Zielonej 5/7 wprowadził się z rodzicami 23 lata temu, urząd miasta nigdy zaproponował lokalu zamiennego. Co więcej, w ubiegłym roku administracja prezydent Hanny Zdanowskiej sprzedała udziały w kamienicy prywatnemu nabywcy, pozbywając się problemu.

– Czasami przenocuje mnie ciocia, innym razem siostra lub kolega – mówi łodzianin. – W umowie najmu, którą Zarząd Lokali Miejskich podpisał z rodzicami, jest mowa o tym, że wynajmujący jest zobowiązany do naprawy budynku. Urząd z tego zobowiązania się nie wywiązał. Wystarczy spojrzeć na sufit, który po zalaniu, do którego doszło z powodu uszkodzonego dachu, wypaczył się tak, że lada chwila może spaść.

W odpowiedzi na pisma słane do ZLM pan Marek otrzymywał jedynie kolejne wezwania do zapłaty czynszu. W końcu sprawa trafiła do sądu, a on zasądził Markowi Lisowi do zapłaty blisko 8 tys. zł z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w latach 2021-2022, kiedy kamienica należała jeszcze do Urzędu Miasta Łodzi. W ubiegłym roku bowiem urząd sprzedał swoje udziały w kamienicy prywatnym nabywcom z Lublina za 3 mln 200 tys. zł.

Marek Lis odwołał się od decyzji sądu. Teraz czeka na rozpatrzenie swojego odwołania.