Nietypowe nieruchomości do kupienia w Łódzkiem. Rezydencje, hotele, wille. Trzeba wyłożyć miliony złotych ZDJĘCIA

Nietypowe nieruchomości wystawione do sprzedaży w Łódzkiem. Wśród nich wyróżnia się z pewnością Zagroda Młynarska w Uniejowie, kompleks noclegowy z… karczmą, wystawiona do sprzedaży przez samorząd, który administruje obiektem i właśnie ogłosił przetarg w tej sprawie. Pozostałe oferty, wystawione na portalu otodom.pl to dworki, rezydencje, pałace. Wszystkie łączy jedno. Chętni muszą dysponować milionami złotych, by sfinalizować taki zakup. Jakie szczegóły poszczególnych ofert? Zapraszamy do opisów pod poszczególnymi zdjęciami w galerii artykułu.