Najstarsze łódzkie więzienie przy Beskidzkiej przeszło metamorfozę. Teraz są eleganckie szare ściany i przestronne cele.

Budynek jest bardzo nowoczesny, a to ma znaczenie zarówno dla osób izolowanych od społeczeństwa jak i dla pracujących w więzieniu funkcjonariuszy. My mamy lepszy komfort pracy, prostsze są przeszukania cel, ale skończył się również problem z przepełnieniem jednostki - tłumaczy mjr Piotr Sokołowski, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Kondygnacje są do siebie bliźniaczo podobne. Na każdej z nich znajduje się pokój medyczny, pokoje wychowawców i strażników więziennych, łaźnia z prysznicami oraz świetlica. Kolorystyka utrzymana jest w eleganckich odcieniach szarości, co na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl hotel lub zwykły blok mieszkalny. Na każdym piętrze jest ok. 30 cel, głównie czteroosobowych, ale także przeznaczonych dla dwóch osadzonych. W każdej z nich znajduje się łazienka, część sanitariatów ma udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na wyposażeniu są metalowe szafki oraz parterowe lub piętrowe łóżka. Jest też pólka na telewizor, jeśli dyrektor więzienia wyda na niego zgodę. Na każdego osadzonego przypadają nie mniej niż 4 metry kw. wolnej powierzchni. Tam, gdzie nie ma windy, a trudno osadzonego na wózku umieścić w celi na parterze zainstalowano dla nich specjalne podnośniki i schodołazy.

Osadzeni za zgodą dyrektora jednostki mogą mieć w celi telewizor i dodatkowe sprzęty jak własne radio. Jednak za dodatkowe używanie prądu muszą od ubiegłego roku płacić 15 zł miesięcznie.

To jest bardzo dobry element resocjalizacji, bo nasi podopieczni zwykle nie są nauczeni płacenia rachunków - dodaje mjr Piotr Sokołowski.

Historia Zakładu Karnego nr 1 przy ul. Beskidzkiej 54 w Łodzi sięga lat 40 ubiegłego wieku. Niemcy przygotowali tam obóz pracy dla ok. 500 więźniów. Po wojnie jako więzienie Ośrodek Pracy Więźniów - Sikawa funkcjonowało od 1955 roku. W 1964 przekształcono jednostkę w ZK Sikawa - Łódź, a po 1975 roku w Zakład karny Nr 1 w Łodzi i nazwa ta obowiązuje do dziś. Najstarsze budynki zostały wybudowane jeszcze w latach 80, a najnowszy "ze starych" zabudowań powstał w 2007 roku. W nich mieszczą się cele starego typu, nawet 9 osobowe. Te przestrzenie są remontowane na bieżąco, by standard dostosować do współczesnych norm budowlanych.