Intymne widzenia w więzieniach, czyli jak to się robi za kratami. Kto i kiedy może liczyć na miłosne uniesienia ZDJĘCIA

Intymne widzenia w więzieniach

- Intymne widzenie bez dozoru standardowo trwa godzinę. Jest dla osadzonego formą nagrody. W pomieszczeniu nie ma kamer. Jest za to łóżko i prysznic - zdradzają w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej.

W jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej znajdują się pomieszczenia do widzeń bez osoby dozorującej.

Wniosek o intymne widzenie pisze albo sam osadzony, kierując go do wychowawcy czy nawet dyrektora zakładu karnego, albo... jego partnerka. Nie jest to rzadkością - kobiety same wnioskują o "intymniaki", by pokazać zazdrosnemu mężowi czy narzeczonemu, że im zależy. A zazdrość jest częstym uczuciem, towarzyszącym wielomiesięcznej czy wieloletniej izolacji. Sposobem żony czy konkubiny zatem na okazanie wierności bywa własnoręcznie napisany wniosek o widzenie bez dozoru.