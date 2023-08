Jak mieszkają i pracują więźniowie w sieradzkim Zakładzie Karnym? Zobaczcie ZDJĘCIA

Strzelanina w więzieniu

26 marca 2007 roku w sieradzkim więzieniu doszło do tragedii o której usłyszał cały świat. 28-letni wówczas strażnik Damian C. pełniący służbę na wieżyczce przy bramie wjazdowej, zaczął strzelać około 8.30 do nieuzbrojonych policjantów, którzy przyjechali po osadzonego. Zabił trzech z nich i ciężko ranił aresztanta, po czym sam został postrzelony i zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

W procesie przed Sądem Okręgowym w Sieradzu, a następnie Sądem Apelacyjnym w Łodzi Damian C. został prawomocnie skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Kasację obrońcy, który był znany sieradzki adwokat (obecnie na emeryturze) oddalił Sąd Najwyższy.