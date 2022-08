Można już składać wnioski o "dodatek węglowy" w Łodzi. Kto może go otrzymać? Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Angelika Korlaga

123RF

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o "dodatek węglowy" w Łodzi. Kto może go otrzymać? Jak prawidłowo wypełnić wniosek? Gdzie i do kiedy go złożyć?