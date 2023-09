Oto tabela wypłat 14. emerytury i emerytury we wrześniu. Czternasta emerytura 2200 ile to brutto? 8.09.2023

Ile wynosi 14 emerytura 2023 netto? Oto tabela wypłat czternastej emerytury we wrześniu 2023 roku. Sprawdź zasady na jakich będą wypłacane czternastki!

Tabela wypłat czternastej emerytury we wrześniu 2023 Ile wyniesie emerytura we wrześniu plus czternastka? Sprawdź tabelę wyliczeń 14. emerytury brutto i netto. Oto zasady na jakich będą wypłacane czternastki. Przeczytaj kto otrzyma we wrześniu dodatkowe pieniądze.

14 emerytura wrzesień 2023. Tabela wypłat czternastej emerytury

Jak informowaliśmy prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że czternasta emerytura w 2023 roku będzie wyższa - wyniesie 2200 zł netto. Kolejna dobra informacja dla seniorów to, że 14. emerytura stanie się świadczeniem stałym wypłacanym corocznie! Zasady wypłacania czternastej emerytury przez ZUS się nie zmieniają. Świadczenie uprawnieniu otrzymują "z urzędu". Nie trzeba składać wniosków o przyznanie "czternastki". Obowiązuje również zasada, że powyżej 2900 zł brutto "czternastka" naliczana jest na zasadzie "złotówka za złotówkę". Każda złotówka dochodu emeryta przekraczająca 2900 złotych, sprawia że kwota czternastej emerytury jest odpowiednio pomniejszana.

Kto nie dostanie 14 emerytury?

Czternasta emerytura nie przysługuje seniorom, których comiesięczna emerytura przekracza 4188,44 złotych brutto.

Natomiast emeryci których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto otrzymają 14. emeryturę w pełnej kwocie. Ci zaś którzy przekroczą ów próg, mogą liczyć na "czternastkę", lecz pomniejszoną według zasady wspomnianej powyżej.

Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2023?

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane wraz z comiesięczną emeryturą. Tak więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci we wrześniu emeryturę plus czternastą emeryturę tego samego dnia. Standardowe terminy wypłat świadczeń to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 lub 25 dzień miesiąca kalendarzowego.

Należy pamiętać, że emerytura do 2500 złotych brutto jest zwolniona z PIT. Jednakże czternasta emerytura zostanie pomniejszona o podatek oraz składkę zdrowotną. To dlatego że w we wrześniu do comiesięcznej emerytury dochodzi czternasta emerytura. Po dodaniu tych dwóch kwot większość osób przekroczy próg świadczenia wolnego od podatku wynoszący 2500 złotych brutto. Od czternastej emerytury zostanie zatem potrącony 12-procentowy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9 proc.

Tabela wypłat czternastej emerytury wrzesień 2023