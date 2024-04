Festiwal Audioriver wystartuje na Łódzkich Błoniach już za niespełna trzy miesiące. Kto wystąpi?

Festiwal Audioriver już w lipcu w Łodzi

Festiwal Audioriver przez 17 lat odbywał się w Płocku. W tym roku został przeniesiony do Łodzi. Fani muzyki elektronicznej już mogą planować zabawę w dniach 12-14 lipca. Właśnie wtedy impreza odbędzie się w Łodzi. To jedna z niewielu okazji w roku, by w jednym miejscu zobaczyć nie tylko znakomitych DJ-ów, ale też koncerty i widowiska multimedialne.

Program Festiwalu Audioriver kilka dni temu został poszerzony o część przedstawicieli lokalnej sceny elektronicznej, którzy zasilą wszystkie festiwalowe sceny: Main, Circus, Kosmos, Studio i Hybrid. Choć Audioriver to festiwal międzynarodowy i ceniony w Europie, nie mógłby się odbyć bez silnej reprezentacji artystów z Polski. Oto oni: