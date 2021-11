Miliony złotych na cyfryzację gmin w Łódzkiem rozdano podczas konferencji w Tomaszowie Maz. [ZDJĘCIA]

Nawet 2 miliony złotych – na takie wsparcie mogą liczyć samorządy w ramach programu „Cyfrowa Gmina”, który ma na celu rozwój cyfrowy instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W piątek, 29 października w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie z samorządowcami z województwa łódzkiego, na którym omówiono szczegóły programu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

- Z wielką satysfakcją odbieram to nasze dzisiejsze spotkanie i to, że możemy na terenie województwa łódzkiego gościć ministra Cieszyńskiego, który przedstawia wyjątkowy, nowatorski i jakże ważny program polskiego rządu dotyczący cyfryzacji. Bardzo serdecznie dziękuję samorządom naszego województwa za to, że tak ochoczo chcą uczestniczyć w tych zmianach. Mam nadzieję, że za kilka lat spotkamy się w zupełnie nowej rzeczywistości: cyfrowej, sprawnej, jawnej, dynamicznej i takiej, która wyprzedza rozwój e-usług na zachodzie - powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.