Miasto gotowe na nadejście zimy. W ubiegłym sezonie odśnieżanie Łodzi pochłonęło ponad 13 milionów złotych

Urząd Miasta Łodzi ma podpisaną umowę z 17 firmami, które są odpowiedzialne za odśnieżanie miasta w poszczególnych rejonach. Przetarg na "letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych" rozstrzygnięto w 2019 roku, a umowa obowiązuje do 2022 roku. Dodatkowo na specjalne polecenie usuwaniem zalegającego śniegu zajmuje się też Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

W zakres obowiązków firm oprócz odśnieżanie wchodzą m.in. sprzątanie śmieci, opróżnianie koszy, koszenie, grabienie liści.

Tylko w 2021 r. na ten cel wydano 49 431 798,53 zł. Zaś w sezonie 2020/2021 na Akcję zima przeznaczono 13 233 081 zł. W poprzednich sezonach było to o wiele mniej: 2019/2020 6 388 545 zł, 2018/2019 – 8 541 312 zł.

Ile pieniędzy odśnieżanie może pochłonąć w tej zimy?

- Wydział Gospodarki Komunalnej kontrolował niedawno firmy pod kątem gotowości do „Akcji Zima”. Sprawdzaliśmy sprzęt, zapas piasku, chlorku itp. Firmy są gotowe do zimy. Nie ma zaplanowanej kwoty na sezon zimowy, ponieważ nie sposób oszacować liczby wyjazdów. Jednorazowy koszt wysłania sprzętu zimowego utrzymania na drogi I oraz II kat. (pługowanie z posypywaniem solą) to 325 473,59 zł - mówi Monika Pawlak z biura prasowego Urzędu Miasta Łodzi - mówi Monika Pawlak z biura prasowego Urzędu Miasta Łodzi.