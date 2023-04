Bulwary Północne w Łodzi. Otwarcie nowego odcinka ulic Północnej i Ogrodowej. Uwaga! Zmiany w organizacji ruchu

Bulwary Północne w Łodzi. Otwarcie nowego odcinka ulic Północnej i Ogrodowej

Urząd Miasta w Łodzi informuje: "Od wtorku, 25 kwietnia, wykonawca rozpoczyna prace na nitce południowej od ulicy Wschodniej do ulicy Zachodniej, tym samym przejezdny będzie odcinek po północnej stronie. Samochody i autobusy MPK Łódź będą poruszać się po północnej jezdni ulic Północnej i Ogrodowej. Korzystać będzie można również z chodnika i drogi rowerowej od ulicy Zachodniej do ulicy Nowomiejskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego od ulicy Nowomiejskiej do ulicy Wschodniej".