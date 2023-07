Wypożyczenie hulajnogi elektrycznej w Łodzi. Jak to zrobić?

Lime

Bezpieczeństwo na hulajnodze elektrycznej

Jadąc na hulajnodze elektrycznej musimy stosować się do pewnych zasad. Kierujący hulajnogą są zobowiązani do jazdy po drodze dla rowerów bądź po pasie ruchu dla rowerów, nie przekraczając przy tym 20 km/h. Jeżeli takich pasów nie ma, dozwolona jest jazda po chodniku. Kierujący są wówczas zobowiązani do ustępowania pieszym i zachowania rozsądnej prędkości. Ostatecznością jest jazda po ulicy - możliwa jest tylko wtedy, gdy nie ma wyznaczonej drogi dla rowerów ani chodnika, a ograniczenie prędkości na drodze wynosi 30 km/h. Przepisy nie regulują jednak co w przypadku, gdy nie ma ani drogi dla rowerów, ani chodnika, a ograniczenie na drodze wynosi ponad 30 km/h.