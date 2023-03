Migawki najdroższe, bilety na czwartym miejscu. Płacimy najwięcej po Białymstoku. W Łodzi mamy bardzo drogą komunikację miejską!

Najdroższe bilety w Polsce!

Pod lupę wzięto bilety na jeden przejazd oraz miesięczne bilety, uprawniające do nielimitowanej liczby przejazdów w granicach administracyjnych miasta. Wychodzi na to, że Łódź ma najdroższe bilety miesięczne, czwarte miejsce zajmuje jeśli chodzi o ceny biletów jednorazowych i trzecie w przeliczeniu ceny migawki na zarobki mieszkańców.

W Łodzi od dawna mówi się, że mamy najdroższe bilety komunikacji miejskiej w Polsce. Władze temu zaprzeczają, jednak racji nie mają. Dowodzi temu analiza przygotowana przez zespół ekspertów Picodi.com, który zestawił ceny biletów komunikacji miejskiej w 18 największych miastach Polski z lokalnymi wynagrodzeniami. To najbardziej miarodajny ranking, bo odnosi opłaty za przejazdy do siły nabywczej mieszkańców danego miasta.

Spośród 18 miast wojewódzkich najdroższy bilet jednoprzejazdowy na podróż do 60 minut jest w Krakowie, Szczecinie i Poznaniu – po 6 zł. W Łodzi taki bilet kosztuje 5,60 co daje nam niechlubne czwarte miejsce w zestawieniu. Najtańsze bilety są Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze – po 3 zł. Z kolei najwyższą kwotę za miesięczny bilet płacą mieszkańcy Szczecina i Łodzi – po 140 zł, a najniższą – mieszkańcy Krakowa (80 zł).

Oprócz liczb, które i tak dowodzą, że łódzka komunikacja jest jedną z najdroższych w Polsce warto wziąć pod uwagę także jej jakość. Warszawiacy w cenie migawki czy biletu jednorazowego mają do dyspozycji tramwaje, autobusy, metro i kolej. Stołeczny ZTM dysponuje najnowszymi tramwajami oraz autobusami, z których co trzeci jest elektryczny. Eksploatowane tam kiedyś tramwaje Konstal zostały zezłomowane kilkanaście lat temu, podczas gdy u nas stanowią one ponad połowę całego taboru. Ważna jest również częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów, która w Warszawie jest znacznie wyższa niż w Łodzi oraz stan torowisk i czas jazdy. Tego w rankingu nie uwzględniono, ale sami wiemy, jak kiepsko wypada Łódź z zamkniętymi torowiskami i średnią prędkością tramwajów na poziomie 16,9 km/h. To plasuje nasze miasto na 13. miejscu na 15 miast posiadających tramwaje. Także dobrze nie jest i odczuwa to każdy, kto na co dzień korzysta z usług MPK.