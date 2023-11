Łódź. Zabetonowane na ulicy Legionów auto zniknęło ZDJĘCIA

W sobotę, 4 listopada, obetonowane i unieruchomione na ulicy auto cieszyło się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, przechodniów, dziennikarzy a szczególnie fotoreporterów. Wszyscy robili zdjęcia i selfie. Jak do tego doszło?

Zobacz ZDJĘCIA

Drogowcy wykonujący betonową jezdnię ul. Legionów od czwartku, 2 listopada, bezskutecznie próbowali znaleźć właściciela lub użytkownika pojazdu. Pytali w wielu pobliskich mieszkaniach. Niestety, nikt do auta się nie przyznał. Próbowano sprawą zainteresować straż miejską, ale bez skutku. Dyżurny straży poinformował, że teren ten nie należy formalnie do miasta, bo został przekazany wykonawcy remontu. Według dyżurnego, straż mogła tylko zostawić za wycieraczką karteczkę z prośbą o usunięcie auta, ale nie mogła załadować go na lawetę i wywieźć.

W piątek, 3 listopada, drogowcy remontujący ul. Legionów mieli zamówiony duży transport gotowego betonu. Nie dało się tych robót wstrzymać, bo gruszka z płynnym betonem już czekała na opróżnienie. Każda godzina zwłoki mogłaby oznaczać zastygnięcie betonu w betoniarce i straty idące w grube dziesiątki tysięcy złotych. Postanowiono więc zrobić szalunek z desek i wylać beton na ulicę pozostawiając auto na otoczonej deskami „wyspie”.