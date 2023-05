Matura 2023. Rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego. ZDJĘCIA Przed egzaminem w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi

Matura 2023 Język Polski. Rozpoczęła się sesja egzaminów dojrzałości

Do matury 2023 przystępuje ponad 5,5 tysiąca tegorocznych absolwentów liceów i techników

- Matury rozpoczęły się we wszystkich szkołach bez przeszkód – zapewnia Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. - Panuje cisza, co świadczy o tym, że egzamin trwa i że nic go nie zakłóciło. Nie odebrałem w OKE ani jednego telefonu – ani z województwa łódzkiego, ani ze świętokrzyskiego. Mieliśmy tylko jedno zgłoszenie – o wypadku jednego maturzysty, który w drodze na egzamin złamał rękę. Miał on miejsce na terenie województwa świętokrzyskiego.