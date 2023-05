Matura 2023: Zaczął się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym ZDJĘCIA Z XXXIII LO w Łodzi

Matura 2023: matematyka podstawowa obowiązkowa dla wszystkich zdających

W poniedziałek, 8 maja 2023 o godzinie 9., egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym zaczął się drugi tydzień maturalnego maratonu. To trzeci - po polskim i językach obcych - z obowiązkowych do zdania egzaminów do zdania, by otrzymać świadectwo dojrzałości. Przystąpi do niego ponad 17 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników w całym województwie łódzkim, a w samej Łodzi - ponad 5,5 tysiąca.