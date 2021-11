Próbna matura - uczniowie ostatnich klas liceów i techników zmierzyli się z arkuszami, przygotowanymi przez wydawnictwo

Chętni uczniowie ostatnich klas liceów i techników w Łodzi piszą próbną maturę. Właśnie teraz przeprowadzają ją szkoły, które zgłosiły się do wydawnictwa Operon i korzystają z materiałów przez nie przygotowanych. Tak jest m.in. w XX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Bohdanowicza. Młodzież czterech klas maturalnych wczoraj pisała pierwszy egzamin próbny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

- Jestem zadowolony, szybko mi poszło - opowiadał po wyjściu jeden z uczniów. - Wybrałem temat z lekturą trzeciej części "Dziadów" Mickiewicza. Drugi temat dotyczył chyba "Nad Niemnem" albo "Chłopów", a trzeci - analizy jakiegoś wiersza.

- Nasi nauczyciele we własnym zakresie organizują swoim klasom próbne testy, ale jak co roku zaproponowaliśmy też całościową próbną maturę z Operonem - mówi Elżbieta Nowicka, dyrektor XX LO. - Przez trzy dni maturzyści napiszą po kolei polski, matematykę i angielski. Arkusze z innych przedmiotów, które sobie wybrali także będą rozwiązywać, ale to już później, w ustalonym terminie. Młodsze klasy przychodzą przez te trzy dni do szkoły na późniejszą godzinę. Aktualnie nie mamy lekcji zdalnych.

Prace uczniów sprawdzą nauczyciele w szkołach. Wyniki będą dla nich na pewno ważne, bo pokażą, na jakim są etapie przygotowań do prawdziwych egzaminów. Mają na naukę jeszcze trochę czasu. Egzaminy zaplanowane są na 4-23 maja 2022 r.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym lud dwujęzycznym. Część ustna - podobnie jak w roku 2021 - nie będzie przeprowadzana. Wyjątkiem będą absolwenci, którym wynik egzaminu z części ustnej jest niezbędny w procesie rekrutacji na zagraniczną szkołę wyższą lub do realizacji umów międzynarodowych. Dla nich ustne się odbędą w dniach 18-20 maja 2022.