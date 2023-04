Maturzyści zakończyli rok szkolny i odebrali świadectwa. Zobacz co się działo w Łodzi. Mamy zdjęcia i film

- To wyjątkowa chwila, ponieważ jako Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przez ostatnie lata z dumą obserwowaliśmy, jak szkoła się rozwija, a także przekonaliśmy się, że zawód, w ramach którego kształcimy młodych ludzi, okazał się strzałem w dziesiątkę

– podkreślił Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna.

– Technikum Automatyki i Robotyki zyskało do ministerstwa status szkoły eksperymentalnej. W skrócie oznacza to, że na bazie jej doświadczeń do polskiego kanonu zawodów na stałe może wejść nowy – technik automatyki i robotyki. Inne szkoły mogłyby go wtedy nauczać na podstawie przygotowanych przez łódzkie Technikum Automatyki i Robotyki dokumentów. W tym roku pierwsi uczniowie TAIR podejdą do egzaminów maturalnych, co pozwoli na zamknięcie „eksperymentu” i przeprowadzenie ewaluacji, po której wystąpimy o wpisanie zawodu technika automatyki i robotyki do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – decyzję podejmie Ministerstwo Edukacji i Nauki – zapewnia Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii.