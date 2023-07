Oto wyniki matury 2023. Jak wypadł egzamin dojrzałości w kraju, a jak w Łódzkiem? FOTO WIDEO

Tak prezentują się wyniki matur 2023

Jak wypadła matura w Łódzkiem i w Łodzi?

Do egzaminu maturalnego w województwie łódzkim ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2023 roku przystąpiło 15 957 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących) oraz ponadgimnazjalnych (4-letnich techników, szkół artystycznych oraz branżowych szkół II stopnia) oraz 8 absolwentów – obywateli Ukrainy.

Maturę zdało 13 319 osób, co stanowi 83,5 %. Prawo do poprawki przysługuje tym, którym nie powiodło się na jednym z obowiązkowych egzaminów - takich osób jest 1855, czyli 11,6%. Więcej niż jeden egzamin oblały 783 osoby, czyli 4,9%. Matura - jak co roku - nieco lepiej wypadła w liceach niż w technikach. W liceach zdało 89,4% maturzystów, a w technikach - 74,2%.

