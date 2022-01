Łódzkie zoo nie zapadło w zimowy sen. Dzieje się w nim wiele ciekawych rzeczy. ZDJĘCIA

Rzeczywiście, część zwierząt na ten czas trafiła do pomieszczeń na zapleczu hodowlanym, ale te, które ciepłą porą wychodziły „na powietrze”, zamieszkały w pawilonach dostępnych publiczności. By ułatwić zwiedzającym wędrówkę między tymi obiektami oraz pawilonami, które zwierzęta zajmują przez cały rok, zoo przygotowało mapkę. Ukaże się niebawem na stronie internetowej i na fanpage’u zoo. Znalazło się na niej osiem ogrzewanych pawilonów - Świat Ptaków, Ameryka Południowa, Małpi Gaj, Afryka, żyrafiarnia, odnowione wiwarium, wydry i mrówkojady oraz akwarium.

- Można w nich nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych zatrzymać się na dłuższą chwilę, poobserwować. Wbrew pozorom zima to dobry okres do zwiedzania naszego zoo. Przychodzi wtedy mniej ludzi, jest więc okazja, by bez tłumu, hałasu przyjrzeć się zwierzętom - zachęca Michał Gołędowski z działu edukacji łódzkiego zoo.