Wielkanoc 2024. Gdzie w czasie świąt uzyskamy pomoc medyczną w Łódzkiem? NFZ informuje

Jak informuje Anna Leder , rzeczniczka prasowa Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, od piątku od godziny 18 do wtorku do godziny 8, czyli podczas Świąt Wielkanocnych pomoc medyczną otrzymamy w najbliższej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W Święta są one otwarte przez całą dobę.

Czym jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna?

Gdzie znajduje się najbliższa placówka nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Szpitalne Oddziały Ratunkowe i izby przyjęć

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

Takie sytuacje wymagają natychmiastowych czynności ratunkowych i szybkiej diagnostyki. W przypadku SOR i izby przyjęć o kolejności przyjęć pacjentów nie decyduje kolejność zgłoszenia, lecz stan zdrowia, oceniony przez personel medyczny. Do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

Pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta. Następnie pacjent jest wypisywany, albo przyjęty do właściwego oddziału szpitalnego.

Adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć w Łódzkiem ZNALEŹĆ MOŻNA TUTAJ. KLIKNIJ W LINK.