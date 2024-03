Rekrutacja do Miejskich Przedszkoli w Łodzi 2024/2025: Zasady, terminy i harmonogram

Rekrutacja do miejskich przedszkoli rozpocznie się tuż po świętach, we wtorek 2 kwietnia. Tego dnia zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów na stronie Urzędu Miasta Łodzi: uml.lodz.pl/edukacja. W przygotowaniu na rok szkolny 2024/2025 przygotowano ponad 17 800 miejsc, w tym 4500 dla nowych dzieci, głównie trzylatków, ale też starszych, które jeszcze do przedszkola nie chodzą.

"System elektroniczny jest intuicyjny – poprowadzi krok po kroku przez cały proces rekrutacji – zapewnia Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi."

Rekrutacja trwać będzie do 17 kwietnia do godziny 15. Wyniki naboru zostaną ogłoszone w środę 8 maja. Pamiętajmy jednak, że to nie koniec procesu. Aby potwierdzić wolę posłania dziecka do wybranego przedszkola, rodzice muszą złożyć pisemne potwierdzenie. W przeciwnym razie – stracą miejsce. Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane 24 maja.