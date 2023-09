Trwa 49. Święto Róży w Kutnie. Jarmark różany, foodtrucki i wystawy. Zobacz ZDJĘCIA Joanna Kaźmierczak

To jedyny taki weekend pachnący różami w naszym regionie. Od dzisiaj (8 września) do niedzieli (10 września) w Kutnie odbywać będzie się 49. Święto Róży. Jarmark, wystawy i foodtrucki. Zobaczcie co dzieje się już teraz tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy.