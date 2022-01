ŁKS startuje z akcją wiosna, ale przegrywa w FIFA

- Spotykamy się około godziny dziewiątej na stadionie przy alei Unii - mówi Jacek Janowski, trener bramkarzy w ekipie pierwszoligowca. - Potem najprawdopodobniej drużyna podzielona zostanie na trzy grupy, aby pracować na siłowni. Czy na zajęciach pojawi się ktoś nowy? Zobaczymy, ale nie zanosi się na to. Mamy za to mieć do dyspozycji wszystkich piłkarzy z kadry pierwszego zespołu, a z tym jesienią bywało różnie. Jedynie w dwóch kolejkach wszyscy byli do dyspozycji.

Szkoleniowiec mówił także o słabej skuteczności napastników w pierwszej części sezonu. - Jest tak, że cały zespół pracuje na bramki stwarzając sytuacje - mówi Jacek Janowski. - Z tym jesienią bywało różnie. Pierwszy mecz kontrolny ŁKS ma zaplanowany na 19 stycznia z Motorem Lublin.

Także w poniedziałek przygotowania do rundy wiosennej rozpoczyna trzecioligowy ŁKS II prowadzony przez Marcina Matysiaka i Radosława Pęciaka. Rezerwiści spotkają się przed południem na boisku przy ulicy Minerskiej. Na zajęciach pojawi się zapewne Błażej Radwanek, który przyszedł do łódzkiego klubu w połowie grudnia z trzecioligowej Wisłoki Dębica.Wychowanek Hutnika Kraków podpisał kontrakt do końca czerwca 2024 roku. Powinien także być Mikołaj Lipień, który w drugiej połowie grudnia przedłużył do końca czerwca 2024 roku kontrakt z klubem z alei Unii 2. Jest on ważną postacią ŁKS II, jesienią wystąpił w 19 meczach o punkty.

19 stycznia rezerwiści rozegrają pierwszy zimowy sparing. Zmierzą się na wyjeździe z drugoligowym Zniczem Pruszków. Już trzy dni później starcie z czwartoligową Polonią Piotrków Trybunalski.