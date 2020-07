ŁKS nie wygrał meczu pod wodzą Wojciecha Stawowego - ZDJĘCIA

ojciech Stawowy zaskoczył fanów ŁKS przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Kibice spodziewali się, że między słupkami po raz drugi z rzędu pojawi się Dawid Arndt, ale szkoleniowiec wrócił do 40-letniego Arkadiusza Malarza. Mecz zaczął się sensacyjnie, bo w 9 minucie Pirulo wpadł w pole karne i mimo asysty dwóch obrońców pokonał Mateusza Lisa. ŁKS wyszedł na prowadzenie po raz pierwszy od 7 czerwca, kiedy to zremisował w Bełchatowie z Rakowem Częstochowa 1:1 (0:1). Dodajmy, że po golu łodzianie zaserwowali kołyskę trenerowi Marcinowi Pogorzale, któremu urodziła się córka Kornelia. Kilka minut później mogło być 2:0 dla ŁKS, ale Pirulo przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Wisły. Za to w 23 minucie goście byli o krok od wyrównania, ale Chuca trafił w słupek bramki łodzian. W końcowych minutach pierwszej połowy to nawet ŁKS był częściej w posiadaniu piłki. Groźnie z dystansu strzelał Michał Trąbka. Kiedy wydawało się, że pierwsze 45 minut skończy się prowadzeniem ŁKS, koszmarny błąd popełnił Jan Grzesik. Łodzianin wyrzucił z autu piłkę pod nogi Alona Turgemana. Ten popędził na bramkę Arkadiusza Malarza i umieścił piłkę w siatce. Szkoda tej straty, bo miejscowi naprawdę nie grali źle. W 52 minucie krakowianie wyszli na prowadzenie po golu z rzutu karnego Alona Turgemana. Arbiter podyktował “jedenastkę” za faul Jana Sobocińskiego we własnym polu karnym na skutecznym egzekutorze. Który to już raz Jan Sobociński zawalił? W 63 minucie ponownie “wapno” dla Wisły. Tym razem faulował Maksymilian Rozwandowicz. Arkadiusz Malarz obronił jednak strzał Rafała Boguskiego. Wynik meczu się nie zmienił, a Wisła dzięki wygranej pozostała w elicie. ą