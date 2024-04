Betcris IV liga: Koniec ery Grzegorza Bodnara w Warcie Działoszyn

Oto komunikat wydany przez klub, który cytujemy w całości:

Z funkcji trenera KS Warta Działoszyn zrezygnował Grzegorz Bodnar. Trener Bodnar prowadził zółto-czarnych trzy razy i trzykrotnie wywalczył z naszą drużyną awans. Pod wodzą Grzegorza Bodnara Warta wywalczyła historyczny awans do III Ligi (sezon 2014/2015) oraz dwukrotnie awansowała do IV Ligi (sezony: 2010/2011 i 2022/2023). Panie Trenerze dziękujemy za wszystko co Pan zrobił dla naszego klubu!

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie następcą szkoleniowca.